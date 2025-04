Team Fortress 2 - recenzja

to darmowa gra znajdująca się na serwisie steam. Została wydana w 2007r. przez Valve Corporaition. Rozgrywka toczy się na wieloosobowej mapie. Grafika gry przypomina kreskówkę.W grze mamy wiele trybów. Podzielmy je na 2 grupy:a)W tej grupie mamy wiele zróżnicowanych trybów. Drużyny niebieska i czerwona walczą ze sobą o punkty, ładunki. Istnieje również tryb król wzgórza, na którym jest totalna nawalanka.Z trybów PvP wyróżniamy:- ładunek,-król wzgórza,- kontrola puktów,- tryb punktowany,- i wiele innych eventowych mapek,Warto wspomnieć, że istniejelecz za niego trzeba zapłacić.Tryb jest w postaci jak najdłuższej obrony przed licznymi botami. Możemy wybrać poziom trudności oraz daną postać. Tryb zapewnia dużo zabawy :).- Pyro, posiada miotacz ognia, ATAK- Gruby, walczy autogunem, dużo hp, OBRONA- Demoman, wyrzuca granaty lub może wykonywać szarżę, OBRONA- Skaut, szybki, strzela z dubeltówki, ATAK- Szpieg, używa niewidzialności i noża, WSPARCIE/ATAK- Medyk, leczy sojuszniów, WSPARCIE- Sniper, używa łuku lub sniperki, ATAK/WSPARCIE,- Żołnierz, strzela z bazooki, ATAK,- Inżynier, stawia działka, OBRONATeam Fortress 2 to wciągająca i przyjemna gra free to play. Zapewnia wiele czasu grania. Ocena 9/10.