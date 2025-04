Misję dnia

Donek Co zrobić gdy gamehag odrzuca moje misie dnia? Choć zrobiłem wszytko dobrze. Proszę o pomoc

wojtektuznik Nwm o co cho?

Donek Na telefonie jest takie cos i 20 kamieni dostajesz

Szym273 Dodaj zgłoszenie, może to rozpatrzą

Krowx hehe



Krowx he he ja tez to lube mo twoje wote jest chujowe

Evaith Daj im czas

Dawixter69 czekaj i dawaj racjonalne propozycje

Valken Skoro odrzuca, to coś jest nie tak. Zweryfikuj krok po kroku wszystkie wymagania - Nowe konto z linku gamehag, widoczne na zdjęciu dane konta i wypełnione warunki zadania. Jeżeli nie odrzuca i nie przyznaje nagrody od razu, to trzeba czekać.

Gamehag20 Jak mogą ci odrzucić misje dnia

DeLukk też tak miałem





xKojotoperz2



to co kurwa jak 1 z nich to plus czy pinus kurwa??

:rage:



kimi1985 A niektórzy muszą tak przeklinać udzielając odpowiedzi?!



Po pierwsze trzeba zajrzeć do FAQ https://gamehag.com/pl/faq i zobaczyć, czy nie ma tam odpowiedzi na pytania - parę wyjaśnień jest, zmniejsza to stres związany z czekaniem na rozwiązanie :)



Jeśli na 100% zrobiło się tak, jak tam radzą (m.in. kwestie screenów bywają sporne, bo support musi je zweryfikować), to trzeba napisać do Misty i poczekać od 48-72h na weryfikację i odpowiedź.



Jak nie odpowiada, to ponowić pytanie i podać datę, kiedy poprzednie wysłano (najlepiej zanotować sobie gdzieś datę i godzinę)- może być tak, że w nawale pracy coś przeoczono.



Support nie gryzie ;) Czasem to nie z winy Misty & spółki mogą być problemy, a z winy "stron partnerskich", czyli tych, gdzie się rejestrujemy i wykonujemy zadania. :)