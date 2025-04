Xayah i Rakan - nowi bohaterowie Ligi Legend

Druga zapowiedz ukazala nam sie nastepnego dnia (wszystkie zapowiedzi pojawialy sie o 20:00). Byl to filmik ujawniajacy wyglad naszych nowych postaci. Widnial nad nim opis: (w tlumaczeniu) Ona walczy dla czegos, on walczy dla niej. Nieznane byly nam jeszcze imiona postaci

Nastepna zapowiedz pojawila sie wczoraj, we wtorek, i byl to film ukazujacy nam gameplay postaci oraz ich imona: Xayah - Buntowniczka i Rakan - Uwodziciel. Pokazano nam takze ich splashart. Chwile pozniej pokazano nam ich umiejetnosci.Płaszcz Rakana od czasu do czasu generuje tarczę; również w trakcie walki. Rakan może skrócić czas odnowienia tej umiejętności, atakując wrogiego bohatera.Rakan miota w przód zaczarowanym piórem. Jeśli trafi wrogiego bohatera lub potężnego potwora, zadaje mu obrażenia i napełnia swój płaszcz magią. Po krótkiej chwili obszar dookoła Rakana zostaje objęty leczeniem. Leczenie aktywuje się natychmiast, jeśli Rakan dotknie sojusznika.Rakan skacze do przodu i ląduje (w dobrym stylu) w wybranym miejscu. Po wylądowaniu zatrzymuje się na krótką chwilę dla widowiskowego efektu, a następnie wyskakuje do góry, wyrzucając w powietrze pobliskich przeciwników.Rakan doskakuje do sojusznika, osłaniając go od obrażeń. Taniec Bojowy może zostać użyty ponownie przez kilka sekund, nawet na tym samym celu. Jeśli celem umiejętności jest Xayah, Rakan spieszy jej na pomoc z większej odległości.

Specjalny powrót: Zjednoczenie Kochanków

Jeśli Xayah lub Rakan teleportują się do bazy, drugie z nich może zgrać się z partnerem, aranżując idealny choreograficznie powrót do bazy.

Rakan rzuca się do biegu, zaczarowując swój płaszcz i rzucając urok na widownię. Gdy Lotność jest aktywna, Rakan urzeka wszystkich przeciwników, których dotknie, i zadaje im obrażenia (działa raz na każdego bohatera). Pierwszy bohater, którego dotknie, zapewnia mu ogromny przyrost prędkości ruchu.Rakan to bardzo mobilny support. Dzieki swoim umiejetnoscia moze zarowno wskoczyc w srodek walki, jak i blyskawicznie z niej uciec. Posiada duzo leczen, tarcz, oraz silne CC, przez co moze siac niezly zamet wsrod przeciwnikow. Dzieki swojemu sposobowi gry, okarze sie kto jest prawdziwym, wrodzonym uwodzicielem, a kto nie. Rakan jest postacia, ktora posiada dosc malo zycia, co jest dosyc problematyczne przy postaci, ktora musi wbic sie w srodek walki. Mysle, ze bedzie dosc silnym wspierajacym, napewno zagoni wszystkich wrogow do szalonego i zabojczego tanca.Po użyciu umiejętności kilka kolejnych ataków podstawowych Xayah przebija wszystkich wrogów na swej drodze (zadawane obrażenia zmniejszają się wraz z każdym trafionym celem). Zostawiają też pióro w miejscu ostatecznego trafienia. Pióra przez pewien czas utrzymują się na mapie.

Q: Bliźniacze Sztylety

Xayah ciska dwoma ostrzami w linii, zadając obrażenia wszystkim trafionym wrogom. W miejscu lądowania sztyletów pojawia się pióro.





W: Zabójcze Upierzenie

Xayah przyzywa burzę ostrych piór, które zwiększają siłę i prędkość kilku kolejnych podstawowych ataków. Gdy Xayah zaatakuje wrogiego bohatera będąc pod wpływem Zabójczego Upierzenia, otrzymuje krótkotrwałą premię do prędkości ruchu.

Jeśli Rakan znajduje się w pobliżu, gdy Xayah aktywuje Zabójcze Upierzenie, on także skorzysta z efektu umiejętności.





E: Wezwanie Ostrzy

Xayah przywołuje do siebie wszystkie pióra, które zadają obrażenia każdemu trafionemu po drodze wrogowi. Cel trafiony przez kilka piór naraz zostaje na chwilę unieruchomiony.

R: Nawałnica Piór

Xayah wyskakuje w powietrze, na chwilę stając się niemożliwą do obrania za cel. Następnie wysyła grad ostrzy na obszarze w kształcie stożka, z których każde zadaje obrażenia trafionym wrogom i pozostawia po sobie pióro. Będąc w powietrzu, Xayah nadal może się przemieszczać.





Moja ocena:

Coz, zapowiada sie baaaaaardzo ciekawie. Moze byc silna pod lethality, jej piorka sa bardzo silne. Rzeczywiscie, moze dobrze wspolgrac z Rakanem. Jesli rzuci spora iloscia pior i je wszystkie "przywola" z powrotem, moze zrobic naprawde OGROMNY zamet w grze. Jej R wydaje sie byc przydatne na takie umiejetnosci jak np. R Zeda. Mysle, ze raczej bedzie sie chowac za supportem (np. Rakanem). Bardzo podobaja mi sie jej umiejetnosci, Rito naprawde stworzylo cos ciekawego. Xayah, zarowno jak Rakan sa dla mnie swietna robota. Gj Rito :D





Coz, ty tyle co wiem o nowych bohaterach, mam nadzieje ze sie podoba. piszcie w komentarzach czy wam sie podobaja, co o nich sadzicie, itp.



PS: Maja byc dla nich skorki kosmicznych zniwiarzy (?), wiec zapowiada sie baaaardzo ciekawie c;