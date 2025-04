Imperia Online, Czyli moje wrażenia z gry.

Odrazu w oko wpada sama szata graficzna, która poza charakterystyczną kolorystyką jest również przedstawiona w trójwymiarze. Spodobała mi się również mechanika zadań, dokładnie rozpisane polecenie oraz w lewym górnym rogu quest który aktualnie wykonujemy. W porównaniu do niektórych gier robienie zadań zostało ułatwione dzięki strzałką wskazującym co powinniśmy wykonać w danym momencie. To co po części wyróżnia tą gierke jest również szeroka gama możliwości budowlanych, możemy tworzyć tartaki, domy, pomniki, pałace i wiele więcej. Przy tej grze można zająć sobie dużo czasu, co jest dla niektórych dobrym rozwiązaniem, z drugiej strony niektóre osoby mogą się zawieść, ponieważ bez chwili obezniania się z grą nie ma szans na dalszą rozgrywkę. Osobiście lubię gry tego typu więc przymrużam oko na drobne niedociągnięcia które są takie małe, że nie ma sensu ich tutaj wstawiać. Z racji, że nie chcę się rozpisywać aby kto kolwiek przeczytał ten artykuł, kończę go w tym miejscu, drugim powodem jest również to, iż nie posiadam doświadczenia w grze i nie chcę tu czegoś naściemniać :D Jeśli są jacyś ciekawi, to zapraszam do gry. Zachęcam do zapoznania się z tym poradnikiem: (UWAGA JEST PO ANGIELSKU)

Gorąco Polecam!!! :D





W tym artykule chciałbym napisać jakie były ,,i jakie mam zdanie na temat tej produkcji! :) Przepraszam za wszelkie błędy ortograficzne itp. itd. A więc Zaczynam.