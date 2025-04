O co chodzi w konkursach?

Valken

No ten, patrzę sobie, konkursy.. no to jazda. Można się zapisać, za bagatela 500 kamieni dusz, ale ja się pytam - o co chodzi? Zapiszę się do takiego konkursu i wtedy mi napiszą, co mam zrobić? Jak wyglądały poprzednie konkursy? To jakaś niespodzianka jest zawsze? Kiedyś kupiłem kota w worku. Okazał się rudy i nie miał łapki.. a ja bym chciał mieć pewność, że staję w szranki w normalnych zawodach z jasnymi zasadami :)