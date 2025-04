Gwnet czy hs-cz1

11Bartekv13

Takie tam o gwincie słów kilka ,jak chcesz możesz wpaść :)

Gwint a raczej Gwent :P jak większość z nas wie to kaarcianka cd projekt red odpowiedzialnego za serie więdzmina.

Po duży msukcesie Wieśka 3 dużo osób prosiło by z minigry w wiedzminie zrobić osobną grę,na co redsi się w końcu zdecydowali. Gra ma w założeniu konkurować z hearthstone i dlatego dizsiaj ocenimy czy ma na to szanse.

Już od dobrych paru lat na rynku gier karcianych(nielicze pokera itp czyli gier hazardowych)na szczycie siedzi sobie blizzard w drewnianej koronie z drewnianym berłem mając przy ramieniu hearthstone czyli conajmniej 20milionów graczy na urządzeniach mobilnych(wystarczy wejść w sklep play) na początku niby nic się niedziało ,potem jednak kiedy hype na rynek fps i moba się skończył(ja przynajmniej tak twierdze) musiano coś znaleść,no i sie doczekaliśmy ,widząc potęge hsa ,powstał gwint,przewagą gwinta nad hearthstone jest to iż gre robili polacy a co za tym idzie więdzą czego oczekuje polska ,chodzi też o to iż blizzard niewprowadził i raczej niewprowadzi złotówek w battlenecie.

No ale dobrze więc jak to z tym esportem,hearthstone według mnie ma tą przewage iż tam wsyzstko jest hmmmm,dynamiczne? co chwile jakieś wybuchy ,eksplozje już niewspominając o tym iż możemy bawić się otoczeniem.Jak na tym tle wygląda gwent?W grze w sumie nie jest aż tak ciekawie,oczywiście gra jest fajna ale,po pierwsze wygrana kończy się zwykłym napisem,po 2 niewiem czy to minus czy plus ,w gwincie gra kończy się gdy kończą nam sie karty lub spasujemy co czesto powoduje iż kończymy runde z pustą ręką,w hearthstonie mozna wygrać i z pustą ręką i z pełną,minusem hearthstone są przedewszystkim takie sytuacje kiedy ewidentnie wygrywasz ane nagle przeciwnikowi trafia się naprzykład: fireball a ty masz akurat 6 hp(tak są tkaie akcje)

Mozna się wkurzyć ,w gwincie ta sprawa wygląda własnie lepiej,nawet jeśli nasz przeciwnik rzuci jakiegoś,koxa " to wystarczy 1 karta podstawoa którą mamy na początku gry:,, zniszcz najsilniejsze jednostki na polu bitwy" i z np: 12 robi się 0 punktów.w hsie też są podobne rzeczy jak polimorfia na rangarosa i inne ale częst osą słabe b oprzeciwnik ma jesze 30 innych kontr na nas.



Podsumowując: gwint to naprawde spoko gra,mówiąc szczerze jest to porównanie szachów i warcab,Gwint jest jak szachy:trudniejszy od warcab(hsa) ale daje przy wygranej wiecej radości oraz jest więcej taktyk i mniej losowści,hs jest ja kwarcaby: łatwy,popularny jednak najlepszym przykładem słabosci hsa jest pirate warrior(którym sam gram XD) gdzie taktyka polega na: ,,wal w ryj ,jak się nieuda w max 7 tur to lose " no dobra może nie 7 tur no ale tak to wygląda ,w gwincie niema tak ,zanim czegos użyjesz musisz pomysleć,czy warto ,czy tego niespaliczy nielepiej wrzucic tu by potem dac buffa



Niewiem jak chcecie możecie mi napisać co sądzicie o obu grach :)