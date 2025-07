Dziewczyny grające w ligę...

Kaisa Czy według was dziewczyny grające w lola powinny jedynie grać na supporcie? Jeżeli tak to dlaczego?

jajoo4 niektórzy uważają że powinny,ponieważ support to taka pozycja na ,której sie nie zabija innych graczy tylko asystuje i nie bije farmy (minionów).



dlaczego tak chcą żeby dziewczyny grały tylko i wyłacznie na supporcie?

poniewaz,inni mysla ze dziewczyna grajaca w lola nafiduje (odda duzo niepotrzebnych zabojstw przeciwnikowi) wtedy przeciwnik jest zbyt trudny do zabicia a gdy jest taka sytuacja bardzo sojusznicy twojej druzyny sie denerwuja bo niszczy taka osoba gre :)

Gangorlo Dziewczyny grające w LoLa najczesciej grają supportami ale moim zdaniem jak pograją duzo ja innej linii to tez sie nauczą grac jak chłopcy :)

AlaRaioN Ja jestem dziewczyną i nie przepadam grać na supporcie ;/ Aktualnie gram mida takimi postaciami jak Ahri, Katarina, Zed, Fizz no i Galio przed reworkiem

PawcioW Jak już grają w lola to odpalają streamy i pozują z cyckami na wierzchu xD

needle95 Jestem dziewczyna i co prawda uwielbiam grac na supporcie, ale moge grac na kazdej linii :L ( i nie feeduje). mysle, ze wiekszosc dziewczyn gra kobiecymi postaciami xD

karolynaaaaa a ja gram na kazdej lini. szczegolnie shaco na jun ale lubie tez adc :)

Klaudistomis Moja dziewczyna gra i lubi grać adc ale głównie magów

Valken Moje koleżanki miały mainy takie jak Varus i Akali, więc dla mnie to tylko kolejna legenda w lidze legend.. Może chodzi o częsty brak agresji u płci pięknej, który często błędnie jest postrzegany jako dyskwalifikujący z ról innych niż support. Do odważnych świat należy. Śmiała, odważna i mądra gra prowadzi do zwycięstwa. A że w przypadku adc to wygląda na zwyczajną agresję, to już inna sprawa.. Ach tak, jedna z koleżanek wykerowała mi kilka gier w goldzie warwickiem, a to już całkiem niszczy temat.

Norisi Ja jestem dziewczyną i jedyny supp jakim gram to Zyra, przeważnie gram na midzie Katariną, Zedem i Fizzem to, ze dziewczyny feedują przeciwników nie jest do końca prawdą, zdążają się takie które feedują, ale to tez zależy od tego jak gra przeciwnik, zdążają się przeciwnicy z wyższych dywizji i ich jest dosyć ciężko pokonać i tudno nie nafeedować...

Astrodamus Każdy może grać gdzie chce ale moim zdaniem najlepiej idzie wam na adc i supie ;/

BartekP Zależy od umiejętności, jak lubisz grać supportem to nie jest to nic złego, zresztą support nie jest jakąś super łatwą rolą ale za to niedocenianą, jak ktoś myśli, że support to tylko chodzenie za adc i wardowanie to sie myli