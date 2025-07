Co lepiej kupić swat czy boss w jailbreak?

oskar1512 Odpowiedzie

oskar1512 Ale to samo jest ze swatem

xkapax SWAT jest teplszy od BOSSA



xkapax więc kup swat





xkapax : ) polecam





Gracjan512 ja mam to i to ale boss jest lepszy ponieważ masz powiadomienia co jest otwarte



hesi11 boss :) :)

MasterCookie Gracjan512 możesz/masz (mieć) rację. Boss może powiadamiać co jest otwarte i to bardzo pomaga :)

Marekkozak12 siemanokolano

Marekkozak12 boss to zlo

ania05musiol swat lepszy o wiele

DIDEYT BOSS BO CI MOWI BO JEST OTWARTE A NIE ZE SPRAWDZASZ JEDZIESZ TAM PILNUJA A TAM OKRADLI WIEC PROPONUJE CI BOSSA ( ALE TAK WOGOLE TO MAM I TO I TO ) XD

HDroblox Według mnie roblox jest bardzo fajny i mowie ze lepiej kupić bossa na jailbreaku. Sam mialem troche robuxuw ale dzisiaj bede kupowal wiecej

rogalski BOSS swat taki sobie jest



Mundy Sam nie wierze że to mówie ale Boss.

Elvessa Boss :grinning:

Esawaner boss





brakimienny Tez mam taki dylemat, ale musisz sb podsumowac wszystko. Bo np. SWAT daje ci wiecej hp ,a boss mowi kiedy sa otwarte budynki do obrabowania i jeszcze automatycznie ci sie stroj zmienia



marek_wysocki BOSS kup lepszy

marek_wysocki swat %1 boss %99

Musial123 ja polecam bossa

Hiooop Boss do **** i tyle





Prezydent34 Boss bo jest lepszy

Kacpionline swat lepszy





Kacpionline od bossa





Kacpionline serio lepiej swat





programerxd107 lepiej S.W.A.T kupić





filip_fituch swat boss slaby jest

rzepa1 Zależy





xDobraza biss

kajetan_domaszk JA MYŚLE ŻE BOSS

FajnyWiedzmin Boss bo masz powiadomienie jak coś się otwiera chyba że grasz częściej policją to swat

Kubale Dla mnie to i to tak wsómie boss

TajemniczyX Dla mnie boss

Mati303 Boss to lepsze i to owiele

pepeselek1 Tak Tak To Prawda

szklanka20 Jepiej Boss

danio_z dla mnie premium garaż a jak nie to boss

gurtyks14 nooooo