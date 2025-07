jaka nacja najlepsza

Zależy. Jeśli zaczynasz, to tak jak kolega wyżej napisał. Czyli radzieckie. Łatwe, wiele wybaczają, idealne do nauki mechaniki. Tak naprawdę każda nacja ma dobre czołgi.

dla początkujacego najlepsza jest moim zdaniem ZSRR poniewaz maja niezle czolgi juz na niskich poziomach np t34. kv 1. To nie oznacza ze sa gorsze na innych tierach zwlaszcze ze teraz wchodza lighty 10 tieru a ten rusek jest jednym z lepszych 50 koni na tone dobre dzialo i posiada pancerz wiec cos odbija parametry moga ulec zmianie bo sa jeszcze testowane na piasnkownicy . Jezeli chcesz sie pobawic gra i rozpier..... wszystko na swoim tierze to polecam ciezka linie japoncow od 5 poziomu sie zaczyna jezeli dojdziesz zobaczysz sam jesli chodzi o pojedyncze czolgi na poszczegolnych tierach to np najlepsze hevy 5 tier kv 1 / O-1 EXP najlepsze medy t34 / type 34 niszczyciele su 85 / stug 3 lighty amx elc / leopard

Jak chcesz niszczyciele to rosyjska,czolgi ciezkie tez rosyjska,czolgi lekkie francuska czolgi srednie amerykanska artyleria niemiecka i amerykanska (to jest moje zdanie)

