Dnia 8 marca zostało oficjalnie ogłoszone stworzenie Ligi Esportowej w Polsce! Na ten moment zostały ogłoszone eliminacje z gry League of Legends oraz Counter Strike: Global Ofensive. W przyszłości są również planowane sekcje z gry Overwatch oraz Dota 2.Jest to wielka sensacja wśród graczy, gdyż w końcu doczekaliśmy się ligi esportowej w naszym kraju. Było to dosyć denerwujące, że jako naprawdę uzdolnieni gracze nie mieliśmy własnej "esportowej ekstraklasy", podczas gdy kraje dużo słabsze, takie jak Hiszpania czy Rosja takową otrzymały już dawno. Całość nosi jakże kreatywną nazwęi zawiera w puli ażnagród dla najlepszych. Wszystko to dzięki sponsorom: Sprite, ASUS Republic of Gamers, PLAY, LG, oraz Twitch.tv.W tym momencie trwa pierwsza tura eliminacyjna. Sekcjazostała błyskawicznie wypełniona przez drużyny amatorskie jak i profesjonalne takie jak Izako Boars lub POMPA TEAM. Drabinkę jak i inne informacje można zobaczyć pod tym linkiem: http://fechallenge.com/game/csgo/tournament/97 . W sekcjizarejestrowało się aby 66/128 drużyn takich jak np: RazDwa Trzy albo Katastrofa. Drabinkę jak i inne informacje można zobaczyć pod tym linkiem: http://fechallenge.com/game/lol/tournament/98 . Oczywiście są to abydo głównej ligi.Jeśli chcecie wziąć udział w czymś takim i spróbować sił w walce o miejsce woraz później owraz ze swoją drużyną, śledźcie uważnie temat i oczekujcie kolejnej tury eliminacyjnej.Jestem mega podjarany, a wy?