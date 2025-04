EXP, EXP i jeszcze raz EXP, a raczej jego brak.

Elvan

Uważam, że exp tutaj to jakaś kpina. Można go zdobyć jedynie za pisanie na forum, i to w dodatku jest ograniczone do 5 postów. Ja rozumiem że nie chcą spamu, ale można by było stworzyć inne drogi do zdobywania expa, np oglądanie filmów/reklam, ocenianie zdjęć, etc. Obecna sytuacja nazywa się tworzeniem sztucznego ruchu i przetrzymywania ludzi. Naprawcie to co wymaga naprawy, dajcie nowe możliwości to użytkowników wam na pewno przybędzie, a wy zamiast tego to nas ograniczacie.