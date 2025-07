Co lepsze mad city czy jailbreak?

w sumie to i to

Ale graj w co chcesz nie zmuszam.kto sie ze mną zgadza daje pod 1 i 2 kom like zobaczmy ilu nas jest

Ja uważam że jailbreak bo ma lepszą mape lepiej sie ucieka z wiezienia fajniejsze teksturki i jak jest update to krst zawsze cos fajnego i sensownego a mad city to skopjowane

Join the conversion by creating an account on Gamehag