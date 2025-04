Nie nalicza mi KD za dzienne logowanie

Oscerida

Jak w tytule. Nie nalicza mi ani za dzienne logowanie ani za logowanie się pod rząd przez tydzień. Szczerze mówiąc to dawno nie zbierałam na tej stronie KD za robienie zadań w grach więc w sumie wchodziłam, dostałam punkty i wychodziłam. Czasem popisałam sobie na forum (przynajmniej exp nalicza) nie wiem co się dzieje z tą stroną. Od kilku miesięcy jest wyłączona możliwość zbierania KD przez minigry z powodu "przerwy technicznej" a teraz to?! Jeśli Gamehag wciąż będzie robił takie numery to długo się ta strona nie utrzyma. A co wy o tym sądzicie? A może macie jakieś informacje na ten temat?