Nowa mapa w CS:GO!

RouniX

Dzisiaj w nocy Valve postanowiło dodać update do CS:GO. Znalazła się w nim nowa mapa - Canals, a także nowa skrzynia z 17 skinami społecznośći - Spectrum Case.

Valve po raz kolejny nas zaskoczyło. Tym razem dodali nową mapę - Canals. Jest to dosyć rozbudowana mapa, z wieloma przejściami i miejscami do kampienia, a także sporą ilością otwartej przestrzeni.

Cała akcja tejże mapy odbywa się w Wenecji - możemy w niej znaleźć doprawdy sporo budowli z kolumnami - cała ta mapa została zaprojektowana na podstawie miejsc istniejących w rzeczywistości. Terroryści mają zamiar wysadzić dwa zabytki - antyterroryści mają za zadanie im przeszkodzić. Bombsite A jest "półotwarty" - nie jest zbyt duży, dodatkowo można go całego przeskanować. Bombsite B znajdjue się... w moście, który przebiega nad kanałem (po którym można chodzić). Jest to bardzo klaustrofobiczny bombsite z bardzo ciasnymi dojściami, gdzie shotguny naprawdę mogą się przydać. W ogóle cała mapa jest dosyć ciasna, oprócz obszaru spawnu CT oraz wyżej wymienionego bombsite A - będziemy mogli przejść przejściem, nad którym jest balkon (na którego oczywiście także można wejść)

Valve wprowadziło także nowe 16 skinów. Są one bardzo ładne - jak np czerowne AK, czerwone USP-S, M4, AWP, UMP a także niebieski fiveseven, p250 oraz deagle. Jednak my z o wiele większą niecierpliwością czekamy na nową operację, rework Dusta II, a także poprawę hitboxów, które znowu stały się problemowe i nie działają dobrze podczas skakania.

Wprowadzono jeszcze nieco pomniejsze zmiany, jak dodanie nowych tekstur terrorystom czy dodanie nieco komend serwerowych. Zostały także lekko pozmieniane Nuke, Cobblestone, Italy oraz Cache - na których naprawiono błędy.