Historia serii Need For Speed

Seria gier Need For Speed, jest jedną z najpopularniejszych oraz najstarszych serii gier wyścigowych.

Pierwszą grą z tej serii był "The Need For Speed" wydany przez Electronic Arts w 1994 roku na konsolę 3DO, w 1995 na PC, oraz w 1996 na PlayStation i Segę Saturn. W grze do dostępnych było 8 pojazdów, m.in. Toyota Supra, Mazda RX-7 czy Porsche 911. Ścigać można było się na 7 trasach, w 4 trybach gry. NFS został dobrze przyjęty przez graczy jak i przez recenzentów.

Kolejną odsłoną serii był "Need For Speed II", wyprodukowany przez Electronic Arts. Gra wydana została w 1997 roku na PC oraz konsolę PlayStation. Podobnie jak w poprzedniej części, mogliśmy ścigać się 8 pojazdami, ale tylko na 6 trasach, oraz w 3 typach wyścigów. Nowością w serii był tryb multiplayer, także na podzielonym ekranie. Ta odsłona została oceniona gorzej niż jej poprzedniczka, recenzenci skarżyli się na słaby model jazdy, oraz grafikę.

Rok później, EA wydało "Need For Speed III: Hot Pursuit". W tą część mogliśmy zagrać na PlayStation i na PC. W tej części dostępne było 8 tras i 11 samochodów. Rewolucją, w stosunku do poprzednich części był nowy tryb gry nazwany Hot Pursuit. W którym gracz mógł uciekać przed policją, lub wcielić się w policjanta i spróbować złapać piratów drogowych. Jak na tamte czasy, grą wyglądała świetnie, głównie przez odbicia na pojazdach. Był to jeden z najlepiej ocenianych Nfsów w historii.

Kolejną częścią był "Need For Speed: High Stakes". Stworzony i wydany przez EA w 1999 roku. Zaskakiwał dużą, w porównaniu do poprzednich części, ilością aut, oraz tras. Gra otrzymała model zniszczeń, oraz tryb kariery. Można było także ulepszać swoje samochody. Do gry można było wgrać dodatkowe tory i samochody. Była także możliwość odblokowania tych z III części.

Kolejną, piątą już odsłoną, był "Need For Speed: Porsche 2000". Wydana w 2000 roku przez EA. W grze kierowaliśmy pojazdami wyłącznie marki Porsche. Gra posiadała 3 oddzielne kampanie, (Factory Driver, Evolution, i Single Player) oraz tryb multiplayer. Samochody można było ulepszać wizualnie i mechanicznie. Dostępne było wiele części, a każda z nich miała wpływ na osiągi naszego samochodu. Świetnie wypadł symulacyjny model jazdy oraz raz grafika.

Następną odsłoną był "Need For Speed: Hot Pursuit II", wydany w 2002 roku. Od swojego pierwowzoru niewiele się różnił. Największą różnicą była grafika, która została znacząco poprawiona. Zwiększyła się także liczba dostępnych pojazdów i torów.

W 2003 roku, wydana zostaje rewolucyjna część serii, "Need For Speed: Underground". W tej części nie ścigamy się drogimi supersamochodami, lecz mocno podrasowanymi Nissanami lub Hondami. W grze mamy sporo świetnie odwzorowanych wozów, które możemy dowolnie tuningować. Tras także jest niemało, lecz ograniczają się do jednego miasta. Część spodobała się fanom serii, oraz krytykom. Ciepło przyjęty został zręcznościowy model jazdy, który w poprzednich częściach był uważany za wadę.

Ósmą częścią był "Need For Speed: Underground 2" wydany w 2004 roku. Był bezpośrednią kontynuacją poprzedniej części. Był to pierwszy Nfs z otwartym światem, w którym poza głównymi wyścigami, mogliśmy ścigać się z innymi napotkanymi kierowcami. Model jazdy nie został zmieniony względem poprzedniej części. Dostępnych było 30 pojazdów, oraz wielkie fikcyjne miasto Bayview, podzielone na 5 segmentów, które odblokowywało się wraz z postępem kariery. Jest to kolejna świetnie odebrana część.

Następną odsłona to "Need For Speed: Most Wanted". Wydana w 2005 roku. Przez wielu uważana za najlepszą część Nfsa. Podobna do dwóch poprzednich odsłon, lecz nie identyczna. Różnicami były m.in. wyścigi w dzień, policja oraz pościgi, oraz możliwość spowalniania czasu. Gra ukazała się także na konsoli przenośnej PSP, pod nazwą "Need For Speed: Most Wanted 5-1-0"

Dziesiątą odsłona był "Need For Speed: Carbon" wydany w 2006 roku. Jest on bezpośrednią kontynuacją poprzednika. Wyścigi znowu dzieją się pod osłoną nocy. Nowością w serii był towarzysz, który pomagał nam na różne sposoby podczas wyścigów. Gra ukazała się na konsolach 7 generacji, oraz konsolach przenośnych.

Kolejną częścią wydaną w 2007 roku był "Need For Speed: Pro Street". Był innowacyjną odsłoną, ponieważ wyścigi były legalne, i rozgrywały się na torach przeznaczonych właśnie do ścigania się. Zmianie uległ model zniszczeń. Trzeba było uważać by nie rozbić auta, ponieważ mogło skończyć się to dyskwalifikacją. Zmienił się także tuning. Był on bardziej zaawansowany, i nie ograniczał się tylko do wyboru gotowych części. Mogliśmy je także dowolnie konfigurować, co wpływało na osiągi i prowadzenie.

W 2008, ukazał się "Need For Speed: Undercover". Gra miała niewiele nowego do zaoferowania. Przyczyniło się to do słabych ocen recenzentów, oraz graczy. Twórcy kładli nacisk na fabułę, zamiast na rozgrywkę.

Następny był "Need For Speed: Shift", wydany w 2009 roku. Stworzony został przez Slightly Mad Studios. Ponownie dane nam było ścigać się na torach. Gra stawiała na wysoki realizm. Dostępnych było aż 60 samochodów, wszystkie świetnie odwzorowane. Gra zebrała w większości pozytywne oceny od graczy oraz krytyków.

Rok później EA wydaje "Need For Speed: Hot Pursuit", czyli powrót do korzeni. Znowu będziemy ścigać się niezwykle szybkimi samochodami, oglądając przy tym malownicze krajobrazy. Podobnie jak w starszych odsłonach można było ścigać się zarówno radiowozami, jak i zwykłymi autami. Jest to kolejna świetnie oceniona część.

W 2011 EA wydało "Shift 2: Unleashed". Jest to kontynuacja pierwszego Shifta. Model jazdy jak i mechanika gry nie została zmieniona. Dodane zostały jedynie tory, oraz grafika uległa poprawieniu.

W tym samym roku wychodzi "Need For Speed: The Run", kolejny nastawiony głównie na fabułę Nfs. Gracz bierze udział w jednym wyścigu, podzielonym na kilkanaście segmentów. Ścigamy się z 210 przeciwnikami, których musimy prześcignąć do końca trasy, która ciągnie się przez całe USA. Tuningu nie uświadczymy w tej odsłonie, jedynie możemy wybrać jeden z paru bodykitów. Kampanie można przejść w 4 godziny.

Następny jest wydany w 2012 roku "Need for Speed: Most Wanted". Z Most Wantedem z 2005 roku łączy go jedynie nazwa oraz wspinanie się po liscie "Najbardziej poszukiwanego". W tej części wszystkie samochody dostępne są od początku gry, wystarczy jedynie je znaleźć gdzieś w mieście. Każdy samochód ma swoje oddzielne wyścigi, podczas których gracz (niczym w Burnout Paradise) może sam wybrać trasę jaką dojedzie na metę.

W 2013, premierę miał "Need For Speed: Rivals". Gracz znowu mógł wcielić się w policjanta lub pirata drogowego. W tej części pojawia się ponownie Ferrari. Pojazdy można tuningować wizualnie jak i mechanicznie. Gra naciska na wyścigi w multiplayerze. Podczas każdego wyścigu, inny gracz, kierujący radiowozem, może zacząć nas ścigać. Gra została dobrze odebrana, i zebrała pozytywne oceny.

Ostatnią wydaną odsłoną Nfsa jest "Need For Speed". Ukazał się on pod koniec 2015 na konsolach, a na PC w 2016. Gra nawiązuję do Undergroundów. Ściągać będziemy się w nocy, po sporym fikcyjnym mieście. Swoje auta możemy dowolnie tuningować i ulepszać. Gra posiada świetną, grafikę, i co za tym idzie, spore wymagania sprzętowe. Wersja PC posiada sporo udogodnień względem wersji konsolowych, np. rozgrywka w 60 fps, manualna skrzynia biegów, wsparcie dla kierownic, itp. Gra została pozytywnie oceniona.

Jak widzimy, seria Need For Speed ma bardzo rozległą i długą historię sięgającą lat 90. Jest to jedna z głównych serii, Electronic Arts. Wielu fanów czeka z niecierpliwością na następne odsłony serii. Być może w 2018 zagramy już w kolejnego Nfsa