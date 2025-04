SURRENDER, którzy gracze poddają się najczęściej?

Liga Częstość poddawania się Brąz 15,7% Srebro 16,4% Złoto 17,3% Platyna 17,6% Diament 18,4% Master 19,9% Pretendent 23,3%

Jako gracze League of Legends napewno spotkaliście się kiedyś z twierdzeniem "NEVER SURRENDER". Jednak czy nie poddawanie się, mimo wielkiej przewagi przeciwnika i celowe przedłużanie gry, jest opłacalne? Czy na wyższym poziomie częstotliwość poddawania się jest niższa? Dziś dowiecie się tego wszystkiego!Na wstępie przypomnę, na czym polega komenda "surrender". Opcja ta pozwala, rozpocząć głosowanie na poddanie się, czego efektem jest przegrana gra. Glosowanie rozpocząć można po upłynięciu 20 minuty, ażeby posżło pomyślnie, na "TAK" zagłosować musi 80%, czyli 4 graczy.Jakie są wady i zalety poddania się?Wady: League of Legends to przede wszystkim gra zespołowa, każdy jest człowiekiem, więc każdy może popełnić jakiś błąd, który przeważy o losie walki, każdemu mogą przytrafić się problemy z łączem internetowym itd. W grze występują postacie i synergię, które lepiej lub gorzej radzą sobie w póżniejszym etapie gry. Przykładowo, Zed- bardzo mocny w środkowej fazie gry, niszczy wszsystko co spotka na swojej drodze, jednak gdy wszyscy bohaterowie osiągną 18 poziom i zakończą swoje budowanie, Zed traci na swojej mocy, ma bardzo wielkie problemy w zabicu oponenta, najczęsciej nie jest w stanie tego zrobić. Zabójcy z reguły tracą na swojej sile w poźnej fazie gry, a zespół, który ma w swoich szeregach tanka, znacznie zwiększa swoje szanse. Dlatego czasem, gdy mocno przegrywacie w początkowej/środkowej fazie gry, zastanówcie się, czy sytuacja ta nie zmieni się w końcowym etapie.Zalety: Jak mawiają najwięksi przeciwnicy nie poddawania sie w kryzysowych sytuacjach, "Nadzieja matką głupich". Czy to stwierdzenie jest prawdziwe? Czy lepiej zakończyć słabą grę i nie frustrować się bardziej? Na pewno zaletą surrendera jest to, że gdy na prawdę nikomu z naszej drużyny nie idzie, można się poddać i jak najszybciej zapomnieć o grze. Jednak wszystko zależy od oceny gry i sytuacji, w której obecnie się znajdujemy.A co mówią statystyki odnośnie poddawania się w poszczególnych ligach?Przypatrując się tym statystykom, można zauważyć tendencję wzrostową poddawania się wraz z wyższą ligą. Zdziwieni? Pewnie tak, większość graczy myśli, że najczęściej poddają gracze z niższych dywizji, jednak jest odwrotnie. Czym może to być spowodowane? Już spieszę z odpowiedzią- Gracze z high elo, mają dużo większą wiedzę o grze, więc stwierdzić o losach gry potrafią nawet przed 15 minutą. W takim przypadku po prostu otwierana jest środkowa linia. Drugim aspektem jest fakt, że poziom w challengerze jest bardzo zróżnicowany.A jak wyglądają statystyki jeśli chodzi o serery?1. JP 31,6%2. KR 27,4%3. OCE 14,3%4. NA 14,2%5. 13,8%Europejskie serwery tj, EUNE i WEST plasują się na 6 i 8 pozycji.