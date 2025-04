kaman

Hej! Chcę wam przedstawić postać z gry overwatch. Jest to łaska (mercy). Są tu opisane jej umiejętności, ale proszę to traktować jak poradnik. Życzę miłego czytania :)

Jest to wsparcie, której podstawową bronią jest kaduceusz. Służy on do leczenia i zwiekszania obrażeń sojuszników. pod prawym lewym przyciskiem jest leczenie, a pod prawym zwięszenie obrażeń. [tip] nie lecz sojuszników, kiedy maja pełne życie, ponieważ nie możesz wyleczyć im życia na zapas. Zwieksz im wtedy atak!!! Nastepną, drugą bronia łaski jest blaster. słuzy do obrony. wiec mercy może wygrać pojedynek 1 vs 1. Superzdolnością łaski jest wskrzeszenie. Dzięki tez zdolności możesz wskrzesić innych graczy. Zdolność ta ładuje sie bardzo szybko (zdarza mi się, że używam jej 3 razy w meczu). [tip] wskrzeszaj gdy tylko masz superzdolnosc, to może zmienić bieg gry (np. osoba, ktorą wskrzesiles może miec superzdolność). Nie wskrzeszaj od razu, policz do 5 i jesli na środku ekranu jest napisane 2 albo 3 sojuszników martwych wskrześ ich!!! I na końcu zdolność (anioł stróż) i zdolność pasywna (zstąpienie aniołą), ktore idealnie sie łacza. Aniołem stróżem można podlecieć do sojusznika, a zstąpieniem anioła opadać powoli na ziemie. [tip] łaska jest dobrą postacią na otwartych przestrzeniach i musi ścisle polegać na sojusznikach. Musi podlatywać do każdego z graczy, by ich leczyć, co nie jest możliwe na zamknietym terenie. [tip] zdolnosc i zdolnoś pasywna mercy są idealne do wspołpracy z farą, ktora ma możliwaść latania, dzięki czemu łaska ma możliwość ciągłego unoczenia się w powietrzu

Jest to moj pierwszy artyku, wiec proszę o wyrozumiałość i przepraszam za powtarzalność słów..

pozdrawiam kaman