Ban na posty

a ja nie moge robić zadań wsztstkie mi odrzuca czy oni są ślepi czy co zrobiłem w crossout wszystko dobrze w hero zero 30 lvl dobrze i wgl dobrze

drenn3

Otrzymywałem swego czasu regularne blokady pisania komentarzy. A to wszystko dlatego, że w artykułach do oceny umieszczałem bezpośrednie linki do plagiatowanych artykułów by inni oceniający to zobaczyli, a wtedy strona z autoamtu odbierała to jako niechcianą reklamę i nadawała bana na posty.