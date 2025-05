Problemy z supportem - w ogóle do nich nie piszcie, nabawicie się tylko kłopotów!

slawi

Mam problem z realizacją zadań do gry "World of Warships". Szczegółowo sprawę opisałem tutaj: https://gamehag.com/pl/forum/t/66748-mam-dziwny-problem-z-zadaniami I teraz najlepsze: napisałem drugi raz do supportu i parę dni temu przyszła odpowiedź, że mam multikonta (na Gamehag) wraz z poradami odnośnie ich usunięcia!!! Uff, dobrze, że przy okazji losowym banem nie oberwałem. Już pal licho te 400 kamieni. Nie mam i nigdy nie zamierzam zakładać multikont. To przecież złamanie podstawowej zasady funkcjonowania stron takich jak ta i jakby coś takiego z IP wyszło musiałbym dostać bana, czyż nie? Proszę, naprawcie support, bo nie dość że prawie zawsze odpowiedź nijak ma się do problemu, to teraz już strach cokolwiek pisać do was! Nie wiem nawet czy odpowiadają ludzie czy boty, ale całkowicie bezrefleksyjnie wysuwają wobec użytkowników bardzo ciężkie oskarżenia.