Czy warto kupić v dolce ?

Jeśli lubisz tą grę, to opłaca się, ale jeśli uważasz, że za jakiś czas nie będziesz w to grać, to nie warto

Moim zdaniem jak zależy ci na wygladzie to kupuj a jak nie to nie

we kup se cos innego a nie to!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Moim zdaniem nie opłaca się kupić V-dolców, bo to jest mało opłacalne. Polecam za to kupić (jeżeli chodzi o V-dolce i karnet bojowy) starter packi lub Ratowanie Świata

To zależy. Jak bardzo lubisz tryb BR i nie chcesz nic kupić w prawdziwym życiu to ok. Moim zdaniem opłaca się kupić kampanie RŚ i można tam wyfarmić tygodniowo na karnet bojowy ( jak bedziesz grać codziennie).

Jeśli chcesz mieć skina lub coś innego to kup. A jak nie zależy ci na wyglądzie postaci czy grafice zbieraka to nie kupuj :)

Join the conversion by creating an account on Gamehag