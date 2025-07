Klasa + Rasa

xKokos Hej! Jaka klasa jest najlepsza? (I jaka rasa do niej najlepsza) Słyszałem, że Woj jest najlepszy (Rasa:Demon)

nertilo Co do klasy postaci to każda jest dobra, ja osobiście polecam łucznika, a dla łucznika najlepsza rasa elf :)

Sentiss Klasa to tak naprawdę rzecz gustu, trzeba sprawdzić żeby wiedzieć. Wyrobić swoją opinię. A co do rasy to na wojka pod siłe lub wytrzymałość na maga inta, wytrzym a na zwiadowce zręcz i wytrzym. :)

EnZo Każda klasa jest najlepsza tylko zależy o klasę+rasę dla klasy np wojownik dobra jest RASA Demon

Niewiadomek63 Tak dla wojownika demon maga elf zwiadowcy grom



PanKankuro Według mnie każda klasa sobie radzi, wystarczy dobrać dobrą rasę. Dla łucznika najlepszy jest Gnom, dla woja demon, dla maga nocny elf :D

ActiverTM PANOWIE jestem zaawansowanym graczem w shakes & fidget rasa moim zdaniem najlepsza to łucznik szybka topka, szybkie lochy i rasa gnom taka jest najlepsza kompozycja Łucznik i gnom :)

Arteres Kazdy wie ze jesli chce uzyskac topke na jakims serwerze to musi wybrac zwiadowce , uniki , spory dmg , do lochow extra jest , a rasa to gnom chyba

grzesiek997 Wybierz postać, która cię najbardziej interesuje

Cooren Nie ma najlepszej postaci, każda postać radzi sobie z wszystkim tak samo. Wszystko zależy od ekwipunku i od statystyk, więc tutaj wybór należy do twojego gustu

Tieloo ja tam lubie maga, fajny dmg i w ogole :D

MAZUR22 Ja tam kocham elfy hnt

LODOMIR Dla maga najlepszy jest elf lub gnom. Mag nie musi mieć dużo życia. Mag musi zadawać duże obrażenia i dużo krytyków.

Nafrasz klasa woj a rasa ja lubie grać mrocznymi elfami