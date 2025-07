Boty w WoT

50% ja jak gram to moja drużyna jak i przeciwna to połowa nie umie strzelać lub grać

też tak myślę, że koło 30% ale trzeba być wyrozumiałym bo uczą się grać ale jeśli afk w bazie to nie wiem co by tu powiedzieć xd☹

Join the conversion by creating an account on Gamehag