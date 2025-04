World of tanksgrand finals 2017 w moskwie!

3 z rzedu world fo tanks grand finals w warszawie wywołały duże emocje i zgromadziły wielu pasjonatów czołgów oraz graczy gry world of tanks.150 tyśięcy osób w jednym momencie ogladało zmagania najlepszych czołgistów na świecie.Po tym wydarzeniu wielu fanów gry wargamingu miało nadzieje że kolejne gand finals też odbędzie sie w warszawie,niestety.Wargaming zdecydował że nastepne world of tansk grand finals czyli 2017 odbędzie się na rodzimym terenie naszych wschodnich kolegów,czyli w moskwie.Uzasadnieniem może być też to żę rekordowe liczby graczy są osiągane na serwerze rosyjskim(800tyśięcy graczy online) i to że poprostu bliże ji łatwiej jest zrobić impreze w moskwie.Dla ciekawskich dodam że gra wargamingu world of tanks która jest free to play zarobiła w 2016 roku 500mln dolarów co daje nam rezultat około 42 milionów na miesiąc.Dużo prawda?No właśnie a pula w ostatnim world of tansk grand finals wynosiła ,,tylko" 300 000 $,w przeliczeniu na polskie złote pula wynosi około 1.2 miliona złotych,pierwsze miejscie przeważnie zabiera połowe wiec mamy juz dosyć pokażna sumke :)

A wy? Cieszycie sie czy raczej niebardzo? poszli byście na 4 jużz rzedu impreze wargamingu?Dalsze szczególy jak pula niezostały jeszcze opublikowane :)