Pokemon GO fajna gra czy nie?

szymanekpl

Pokemony to stworki o nadludzkich zdolnościach.

Czy pokemony można wytrenować?Czy są one przyjazne?

Ależ tak!Niektóre są przyjazne a inne nie zabardzo są do nas przyjaźnie nastawieni.

W grze Pokemon GO jest dużo możliwości np.łapanie pokemonów,podbijanie gymów oraz kręcenie poke stopami.Za obkręcenie poke stopa dostaje się pokebolle,miksturki które leczą nasze pupile[pokemony]

i exp czyli drugi z najważniejszych rzeczy w grze,bo za niego się osiąga następne poziomy w grze.

Najlepsze jest z tego wszystkiego podbijanie gymów i wspólna rywalizacja pomiędzy drużynami.

Najlepszym pokemonem jest Dragon Nite i Snorlax te pokemony osiągają bardzo dużo cp czyli

ich punkty.Jest dużó pokemonów ognia,mroku,wody,powietrza ziemi itp.Ta gra służy żeby dzieci i młodzież oraz dorośli wychodzili częściej na dwór i cieszyli się zarówno z gry i z pięknego świata.

Jest jedna wada tej gry,bo jest na internet.Jest bardzo dużó aktualizacji do niej dla tego,że dużo osób w nią gra.

Moim zdaniem gra POKEMON GO jest bardzo spoko grą i fajną,a zarówno czasami śmieszną ja polecam tę grę a inni niech piszą jak chcą bo ja i tak nie zmienie zdania!(: