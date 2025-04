Hardware okiem laika, składnie budżetowego PC

Makrel

No cześć, przyszedł taki czas, że muszę wymienić swojego PC na nowy, mam na oku: polecany chyba przez wszystkich zestaw: Intel G4560 i MSI H110M PRO-D jako podstawa za około ~500zł. Do tego potrzebuję dobrać używaną grafikę do 500zł najlepiej żeby obsłużyła mi DX12 ale to nie koniecznie. RAM planuję wsadzić 1x8GB za około ~230zł, obudowa i zasilacz ~300zł(w sumie to mam obudowę z obecnego złoma w której siedzi płyta mATX więc ta nowa powinna pasować) i standardowo dysk SSD 32-64GB(używany). Całościowo wychodzi mi około 1600-1700zł do poświęcenia na zestaw, dlaczego tu piszę? Otóż chciałbym abyście pomogli mi znaleźć ową kartę graficzną w przystępnej cenie :)