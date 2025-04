AdekMoney

Cześć dziś napiszę o temacie z gry Counter-Strike Global Offensive , a dokładniej o wybryku Valve w tej grze!

Sprawa wygląda tak jakieś 4-5 dni temu bardzo wczesną godziną zadzwonił do mnie znajomy z informacją cytuje ,,Cześć słuchaj widziałeś to!Dust II odszedł z grupy głównej wejdż na team speaka!'' Zerwałem się z mojego łózka żeby zobaczyć oco chodzi na początek nie zabardzo zrozumiałem . Odpaliłem komputer włączyłęm cs'a , teamspeak'a . Właśnie w tym momencie zobaczyłem co się stało... Ogólnie nie gram na Dust II ponieważ mi się poprostu znudził zadużo tego.Ale dokładniej dust nie przeszedł do tej grupy rezerwowej gdzie jest MIlitia , zwykły Dust itp. Tylko co się stało?Dust znalazł się sam w menu pierw pomyślałem że to błąd i za 6-10 godzin będzię normalnie w grupie rezerwowej.Następnię strzeliłem sę Matchmeaking'a.Wieczorem wróciłem zobaczyć jak postępy. Nic się nie zmieniło Dust dalej sam...

Po jakiś 5 minutach kolega mówi mi że wyczytał że to nie błąd że tak ma być . Wtedy myślałem że to chyba żarty ale okazało się że nie , to całkowita prawda... Okej , ja rozumiem są gracze szczególnie narodu Rosyjskiego któźi grają tylko tą mapę , no i tak trzeba ich niby uszanować takie jest tłumaczenie , przynajmiej ja to tak rozumiem. Ale ta mapa nawet dla logiki ustawienia map w tej grze powinna być w grupię rezerwowej . Ja wiem że może inni mają to gdzieś . Ale to nawet z wyglądu wygląda na słabe , przyokazji za Dusta weszło Inferno a oznacz to jedno. Że E-Sport nie będzię wyszukiwał już mapy Dust II . To na tylę dziękuję za wysłuchanie .