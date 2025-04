pikalin5

grałem w ragewar 3 godz i ekspiłem 1000 robotnikow wykonywałem zadanie i kazali mi wysłac screena gdzie jest to udowodnione screen wazył 1,55 mb a jak go wrzucałem to pisało ze plik jest za duzy pomniejsz go by wazył mniej niz 2 mb i jak moge to zrobic xd głupi problem natomiast mnie serdecznie wkurzył