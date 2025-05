Ile Riot Games zarabia na skinach?

Na początek, są to tylko szacunki nie jest to pewne. Ale myślę, że jest to dość ciekawy temat. Zapraszam do przeczytania.Pewno większość z was pamięta skórkę Zdobywca Varus. To właśnie o tym skinie powstał post na niemieckim tweterze League of Legends , na którym widać ile Riot Games zarobiło za tą skórkę. Co ważne skin kosztuje 975 RP.11 maja tego roku pojawił się taki post :Skoro wiemy ile kosztuje skórka za 975 RP. Możemy mniej, więcej wyliczyć ile będą kosztowały inne skórki. Mówię mniej więcej, bo jedne skórki mogą być inaczej sprzedajne niż inne. Należy też wziąć pod uwagę, że post pojawił się chwile po pojawieniu się skórki, więc według mnie zarobki za niego można pomnożyć x2. Więc nasz Varus zarobił 1 941 760$.Aktualnie do kupienia są skórki w 8 różnych cenach.- 390 RP istnieją 3 takie skórki. Jedna taka skórka to w RP to 40% skórki za 975 RP.- 520 RP istnieje 86 takich skórek. Jedna taka skórka to w RP jest równa 53% skórki za 975 RP.- 750 RP istnieje 88 takich skórek. Jedna taka skórka to w RP 77% skórki za 975 RP.- 975 RP istnieje 186 takich skórek. Jedna taka skórka to mniej więcej tyle samo co Zdobywca Varus.-1350 RP istnieją 203 takie skórki. Jedna taka skórka to w RP 138% skórki za 975 RP.- 1820 RP istnieją 36 takie skórki. Jedna taka skórka to w RP 187% skórki za 975 RP.- 2775 RP istnieje 1 taka skórka. Jest to w RP 285% skórki za 975 RP.-4250 Rp istnieją 4 takie skórki. Jest tow RP 436% skórki za 975 RP.Ze wszystkich skinów Riot Games zarabiaMoim zdaniem jest to ogromna kwota zwłaszcza, że są to szacunki i to nie są wszystkie zarobki Riot Games. Riot Games zarabia też na transmisjach, bohaterach, skrzynkach, e motkach, ikonach. Myślę, że są to dość duże pieniądze. zwłaszcza, że co patch powstają nowe skórki.Dzięki za przeczytanie tego artykułu.Do zobaczenia na Suumoners' rift.