Age of Pirates: Opowieści z karaibów - Recenzja

Age of Pirates: Opowieści z Karaibów to rewelacyjna gra z 2005 roku która przenosi graczy XVII wiek.

Blaze-a Sharpa lub Beatrice Sharp które są dziećmi wspomnianego Nicolasa. Zatem w grze mamy do wyboru dwie główne postacie. Rozpoczynając grę mamy do wyboru kilka nacji są to: Holandia, Anglia, Hiszpania, Francja oraz Piraci. W zależności jaką stronę wybierzemy nasza rozgrywka będzie wyglądać inaczej. Jako pirat naszym głównym celem będzie: napadanie na statki handlowe, handel czarnym towarem czy zdobywanie pieniędzy z okupu. Rozpoczynając rozgrywkę jako któryś z krajów kolonialnych mamy do wyboru zostanie handlarzem lub służbe królowi. W Age of Pirates gramy z perspektywy trzeciej osoby. Naszym głównym celem będzie rozwój naszej postaci oraz naszego statku. W grze Age Of Pirates na przyszłych piratów czeka szesnaście skolonizowanych wysp (m.in. Jamajka, Puerto Rico, Tortuga, Dominika, Curacao, Barbados) oraz bogata linia brzegowa Ameryki Środkowej, gdzie utworzono większe lub mniejsze miasta portowe. Gracz może nie tylko je napadać ale również handlować w nich deficytowymi towarami, powiększając przy tym swój stan gotówki. Age of Pirates posiada całkowicie nieliniowy charakter rozgrywki. Według autorów niemożliwe jest powtórzenie tych samych działań w dwóch kolejnych grach, co jednocześnie jest największą zaletą programu. Kolejnym plusem jest rozbudowany tryb multiplayer, który pozwala na zabawę nawet szesnastu osobom naraz w czterech wariantach: Free for All, Naval Battle, Sink the Convoy oraz Capture the Fort. Akella postarała się aby gracz w pełni identyfikował się ze swoim bohaterem, dlatego przed rozgrywką w sieci może dowolnie zmienić jego wygląd. Myślę że mimo swojego wieku gra Age of Pirates nadal jest interesyjącym tytułem . Polecam maciek 97onr