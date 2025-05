Skrzynki i brak dostępu

ventum91 Czy wy tez nie macie dostępu do swoich skrzynek, a misti nie można zgłosić żadnego problemu odrazu wyrzuca i twierdzi ze naprawi sie co by to za problem nie był??

Mundy Tak, właśnie dzisiaj koło godziny 13-14 zniknęły, podejrzewam że na zawsze ;/



Aseciorekkos1 Pewnie powoli chcą się zamykać, i sugerują to poprzez powolne usuwanie wszystkiego z strony oraz dodaniem reklam na prawie całą stronę w przeglądarce-_-

Więc radze wykupywać z sklepu wszystko póki się jeszcze da

Justynax33 podejrzewam że strona pod koniec roku lub na nowy rok zostanie zamknięta

oby tylko nam te nagrody wydali co mamy reszte bo kupiłam jedną dzisiaj a też mam 3 kody do steama ze skrzynek i nadal mi ich nie odblokowali

ventum91 ja sobie zbierałem skrzynki i chciałem wielki opening zrobić miałęm ich już kilkaset





naamee Chyba zostawslimi oszukani :sweat:i chyba morzna powiedzieć że nas okradli ??Art. 278. - [Kradzież] - Kodeks karny.



Aseciorekkos1 Skrzki sa wciąż dostępne przy użyciu aplikacji

naamee Ta aplikacja jest niedostępna dla twojego urzadzenia , bo została stworzona na starsza wersję Androida :rage: .Pomoc nie działa



Justynax33 mogli by chociaż jakieś promocje dać czy coś skoro skrzynek nie ma xd

mktiger przynajmniej nagrody wypłacają, dla pewności co by mieli stronę zamknąć odebrałem 50 USD za punkty

mktiger Gdzie się odbiera skrzynki w apce? nie mogę zlokalizować?

ventum91 po prawej u gury w obrazek ludzika nastepnie w plecak i tam otwierasz pokolei

ventum91 a co do nagród miałm sporo skrzynek i róznie sie trafiało o za robloksy których i tak nie chciałem oddali mi diamęty klucz premióm dostałem ale na pozostałe klucze i wypłaty w google play nadal czekam zobaczymu co sie wydaży





mktiger venum91 nie. tu się otwiera skrzynki które dostajesz,

a gdzie się odbiera skrzynki które były w zakładce nagrody - darmowe za steam, znikneły z zakładki, o tym piszemy cały czas