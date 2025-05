czy gamehag umarł?

Ludzie nie zakladajcie tu kont. A jak zalozyliscie to usuwajcie jak najpredzej to scam!Strata Czasu!!!

wszędzie jest pokazywany earnweb, nagrody podobnież w większości są nie dostępne, części aplikacji zupełnie nie działają i co najważniejsze to nie ma żadnego sposobu na kontakt z supportem, tickety nie działają, discord usunięty a na email nie ma co pisać bo minęly już miesiąc a odpowiedzi brak..

