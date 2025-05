Czy ta strona w ogóle jeszcze działa?

Siema, wiem że Gamehag kiedyś działał i chyba był nawet najlepszą stron tego typu, ale teraz wygląda jakby został opuszczony. Odrzucili mi 2 artykuły za zły język (były napisane po polsku z pełną poprawnością ortograficzną i formatowaniem). Napisałem do supportu, który według Gamehaga odpisuje w ciągu 24 godzin. Czekam 4 dni i brak odpowiedzi. Na stronie społeczności nie ma żadnych nowych artykułów, więc chyba po prostu ich już nie przyjmują. Do tego jakiejkolwiek nagrody nie chciał bym wypłacić, to zabierają KD, a następnego dnia oddają (nagrody nie ma). Nie wiem czy ktoś jeszcze tak ma, ale wydaje mi się że ta strona zbankrutowała. Chociaż wtedy w ogóle powinna być zamknięta. Idk.

Smombdi

A no tak byłbym zapomniał. Z zaliczaniem zadań też jakoś lipnie, a zlecania totalnie nie działają. Połowa strony to niedziałające linki, nie wspomne już o aplikacji mobilnej, ona też jest cała zbugowana. Jest masa ofert za 4000 - 5000 KD tylko za pobranie apki i wejście do niej. Po wejściu w taką ofertę wywala nas i dostajemy komunikat o złym linku. Szczerze straszny syf się przez to robi, ta strona została tak zaniedbana, że już lepiej poszukać jakiejś innej.