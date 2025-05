Odbieranie robuxów nie działa, wsparcie nie istnieje. Gamehag umiera

RypZombie

Muszę się z wami podzielić moim irytującym doświadczeniem z Gamehag.com. Obiecali darmowe Robuxy z Robloxa w zamian za wykonywanie zadań, ale to było tylko kłamstwo. Po kilku miesiącach zbierania "Soul Gems" i spełniania warunków, próbowałem odebrać moje Robuxy. Ale zamiast tego dostałem jedynie komunikat "Try again later". Stan się utrzymuje od wielu tygodni Wsparcie techniczne na Gamehag.com to jak rozmowa z automatem - zero pomocy od ludzi. Klikasz na dymki w chacie z Misty, ona tam coś mówi że jest super i git i będzie lepiej, a problem pozostaje nierozwiązany. Brak jakiegokolwiek kontaktu z człowiekiem Podsumowując, unikajcie Gamehag.com jak ognia. To tylko strata czasu i nerwów. Zdobywajcie Robuxy w inny sposób, aby uniknąć frustracji. Serwis umiera, wybierzcie klejnoty które macie i opuśćcie serwis