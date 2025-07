Ankiety-kod pocztowy

Do danych statystycznych. W niektórych miastach każda ulica ma swój indywidualny kod. Jednak miasto ma też kod ogólny. Można go podać jeśli nie chce się zdradzać dokładnej lokalizacji

Witam za każdym razem kiedy próbuje zrobić ankietę ta prosi mnie o kod pocztowy stąd moje 2 pytanie. Czy jest to bezpieczne oraz po co im mój kod pocztowy

Join the conversion by creating an account on Gamehag