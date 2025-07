Co sądzicie o aktualnym sezonie w fortnite? (s2 ch4)

Aktualny sezon w fortnite i ogólnie okres w tej grze jest niezbyt korzystny dla twórców, iż gra o wiele mniej osób. Ja osobiście uważam, że sezon mógłby mieć ciekawsze aktualizacje ale ostatni powrót rękawic spider-mana to bardzo dobry ruch z ich strony. Ten powrót to jedna z moich ulubionych części tego sezonu. Jak narazie teraz tylko czekam na nowy sezon bo mimo rękawic zaczyna być nudno w grze.

