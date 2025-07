Miloszrp

Z góry chciałbym przeprosić za ortografię Jeżeli ktoś twierdzi iż Gamehag to scam to się ewidentnie w 100% myli ! Rok temu wypłaciłem na tej, o to platformie 200 robuxów oraz kartę steam na 20 złoty Jedyne wymagania aby odebrać swoją nagrodę jest posiadanie minimum 3 poziomu na Gamehag, oraz odpowiednią ilość kamienii dusz które łatwo da się uzyskać w grach mobilnych i komputerowych (t.j Rise of kingdoms; War Thunder;WOW) Więc jeśli nadal znajdują się osoby co tak twierdzą to najpierw niech osiągną 3-ci poziom a potem dopiero oceniają serwis Gamehag Milosz_rp