czy robux są przydatne?

aniusia200 nie wiem czy warto kupić sobie kilka robux, czy są one fajne i opłacalne. proszę o odpowiedź. z góry dziękuję wszystkim❤️????

piter570 robux śa przydatne jeśli masz minimum 2moliony robux

OskiBoski185 Moim zdanie się opłaca

juliia12 Według mnie są bardzo przydatne

lizzyglizy zalezy bardzo

kaeodeo Mysle ze tak gdyz iz za robuxy mozesz grac w fajne gry i no super bardzo dzieki robuxa jest wiecej mozliwosci w grach:DDD

Funek330 zależy czy dużo grasz

karmell_lol moim zdaniem tak

AnastazjaRBLX znaczy przydatne, zależy jak patrzeć oraz do czego właściwie chcesz je wykorzystać.

Np. moim zdaniem bez sensu jest używanie robuxów do kupowania walut ( monet ) w grach, bo to skracanie sobie rozgrywki co jest bez sensu. Kupiwanie gamepassów aby więcej zarobić też, ale już jeżeli masz jakąś mega grę co lubisz i jest jakiś gamepass co daje coś super, no to można jak najbardziej. Również do robienia awatara tego ogólnego są spoko.

Igorek724 NO ZAŁEZY TLOXJE SA A TLOEHCE NIE WIES JAK CHEFW BHC SUPELEB TO TALKE

tojeszyn381 no jak masz 9 lat to nie





majkel22 tak samo potrzebne jeśli grasz długo w roblaxa i chcesz kupić ulepszenia

coolrecz zalezy. moj kolega zaluje ze wzgledu ze wydal na jakams randomowa gre. Mysle ze nie trzeba miec rb one nie sa nam potrzebne mowiac szczerze. Kazdy ma inna opinie

XnM2137 przydatne można sobie kupić itemki na skina gamepassy ułatwiające gre

Matizz555 przydatne ale jak masz duzo hajsu

phomix przydatne bo możesz miec fajne skiny





lejla20109 to zależy ile i po co bo jeżeli chcesz skina za np.100 robux to się nawet opłaca ale za 5 to już nie zabardzo

gijidueuhgfe tak bo przez allegro można kupić więcej

gijidueuhgfe tak som za darmo

aveya_ jak chcesz to kupuj ????

Kuba15587 robuxy to waluta w całym roblox jak ci nie szkoda pieniędzy to warto a jak szkoda to nie. ale za robuxy możesz sobie ustawić skina i wydawać na jakieś wspomagacze do gier.

Furox3_Yt tak????????

kerfuszcerfura Wydaje mi się że wrzucanie w to prawdziwych pieniędzy jest bez sensu,bo mało się za to kupi,ale jak kupujesz za KD a i tak grasz w gierki to czemu nie?Pare dodatkowych funkcji,gier.

hannah009 teoretycznie są przydatne do czegoś ale nie opłaca się wydawać na nie pieniędzy

CzajnikStupka Wsumie tak, ale jeśli chodzi o avatart to już troche mniej. Dlategi że ostatnio roblox dodaje tyle darmowych rzeczy, że można wyglądać jakkby serio sie miało robuxy.

Valeriaaa3 według mnie, tak

Nokaqa Tak robuxy są przydatne i to bardzo w roblox możesz zakupić wiele przyatynych rzeczy np. gry typu bloxburg, ubrania i inne przywileje polecam

armando963 są przydatne np w pet Simulator x można kupić tyle żeczy

miki112255 Za pomocą robux można kupić iłatwienia w trybach

vdsvhg są bardzo pszydatne a jak je zdobyć jusz muwie możecie grać w donate me lub na game hag polecam

vdsvhg polecam zagrać jest pszydatny poradnik





babeczkaaa kiedyś było 400 robux za 20zł ale po inflacji to ja nwm XD

babeczkaaa update: kurs 1 dolara na zł to 4,73 złote. czyli za 400 robux musisz zapłacić 23,60 złote

pad1234 są przydatne bo możesz kupić sobie ciuchy

smaczneykawusi za robuxy można miec avatar wiec sie opłaca i kupić bloxburg



LoginKamil0311 Myślę że bardzo, jeśli chesz sobie zrobić skina lub kupić coś do jakiejś gierki sam osobiście kupiłem sobie parę razy robux. Polecam kupować przez telefon z konta mypasefcard. POLECAM

Terte2137 Konto trzeba nowe założyć. Osobiście się bardzo cieszę dość łatwa gra do ogarnięcia i przyjemnie się gra.