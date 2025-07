Zadanie odrzucone bo "nie zarejestrowałem nowego konta"

OGUR_IGOR Siema, zrobiłem zadanie do tej gierki dwa razy i oba zostały odrzucone przez to, że "nie zarejestrowałem nowego konta". Oczywiście zrobiłem to za pierwszym, i za drugim razem. Wszystko zrobiłem dobrze itp. Wiecie co zrobić? Wam też nie zaakceptowali?

AltxA Hej, na odrzucenie zadania mogło wpłynąć to, że wykonałeś je dwukrotnie. Również, aby wykonać zadanie potrzeba nowego e-maila, także mógł upłynąć czas wykonania zadania (np. zadanie do wykonania w ciągu 2 dni). Pamiętaj, że nazwa konta musi być podobna do tej na gamehag.

OGUR_IGOR 1. Zakładałem oba konta na oddzielnych e-mail'ach

2. czas upłynięcia zadania raczej nie miał tu miejsca, bo oba zadania wykonałem w przeciągu godziny od założenia konta

3. Nazwy kont to było "OGURIGOR" i "OGURASIGORAS"



btw to mam napisać to support czy raczej mieć wywalone?

AltxA Jak jesteś pewien, że wykonałeś wszystko dobrze, to możesz napisać do supportu. Zadanie jest normalnie akcepowane (ja go nie wykonałem, ale wielu moich znajomych je zrobiło i zadanie zosało zaakceptowane).

cuba8 to samo mam





amethyst_cc Tak samo nie zalicza, pomimo, że mail nowy i grę widzę pierwszy raz na oczy.



naczy_nia tez mam ten sam problem

RoxGame mi też odrzucili chociaż zarejestrowałem nowe konto

OlofxD ja juz mam dosc tej platformy bo czesto sie tak dzieje a w zleceniach odsyłają do twórców gry z ktorej nie dostaliscie KD ktorzy to mają w *****

Papajeg Mi tez nie zaliczylo ale gra sama w sobie spoko

RafsonGames Niestety też mam z tym problem, mimo iż było zrobione nowe konto.

Shikqo u mnie to samo...

men_mem u mnie też to samo