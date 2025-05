artykuł odrzucony za zły język

OGUR_IGOR siema, odrzucili ma artykuł za zły język. Nie było tam ani jednego przekleństwa albo obraźliwych wyrażeń.

AltxA Hej, możliwe jest że występuje tam za dużo pogrubień lub a mało. Artykuł może nie być przejrzysty, mogą występować błędy ortograficzne, logiczne albo gramatyczne.

OGUR_IGOR Update: odrzucili mi drugi artykuł

i tak btw to:

1. Tekst raczej jest dosyć czytelny i pogrubień jest moim zdaniem wystarczająco.

2. Błędów ortograficznych, logicznych albo gramatycznych nie ma.

3. Co mam zrobić aby zaakceptowali mi te artykuły? Napisać gdzieś czy coś w tym stylu? Te artykuły są schematem podobne do reszty moich artykułów (nie są kopią) i myślę, że są dobre.

AltxA Prawdopodobnie coś się popsuło, następne artykuły powinny być zaakceptowane. Dzięki za podzielenie się problemem na forum :)

OGUR_IGOR btw to napisałem do supporta i aktualnie czekam na odpowiedź. Jestem ciekawy co z tego wyjdzie.





AltxA Już zostało to rozwiązane.

OGUR_IGOR Update: Wrzuciłem reupload artykułów i w między czasie napisałem do supporta. Support napisał mi abym trochę poprawił artykuł, ale okazało się, że nie musiałem, bo mi zaakceptowali ten reupload.

Morał: jeśli odrzucą wam artykuł za zły język to upewnijcie się czy jest wystarczająco dobry. Jeśli nie jest to poprawcie, a jak jest to po prostu wrzućcie od nowa.

AltxA Tak, jak wyżej napisałem, był to chwilowy błąd strony, bo wszystkim tak odrzucało.