Jak zdobywać Expa? Szybki poradnik

Miloszrp0 Hej o to poradnik szybko pisany na dużą ilość expa w kilka minut o to poradnik: szukacie sobie artykuł lub jakiś interesujący temat na forum Piszecie ale co najmniej dwa zdania lub zdanie z 6-8 słowami (w moim przypadku działa) a im więcej słów tym więcej expa ja za pisanie 10 komentarzy dziennie dostaję 20-28% expa więc warto pisać naprzykład dam przykład Podaj swoją ulubioną grę no i piszecie : Gta V , minecraft , roblox dlatego że... :itd więc to był szybki poradnik i można serio szybko sobie expa expić żegnam Miloszrp0

RozaliKing No ja pisze no i mi nie nabija



Miloszrp0 RozaliKing a piszesz długi kometarz czy krótki? jak długi to dostaniesz 4-6% musi być długi jak naprzykład tne mój



WielkiSusel Sprawdzam tę metodę którą tu przedstawiłeś. Mam nadzieję że to coś da bo mam problem z tym od dłuższego czasu. Myślisz że wystarczy, że napiszę tu jeden komentarz, czy muszę jeszcze z 5 napisać, żeby to miało ręce i nogi?



Klaperson Według mbie najlepszyn sposobem jest wykonywanie zadań

Slay123 nw ja tam pisze i nie nabija mi a nie chce mi sie zdobywac 300009072927 lvl w jakiejs grze :skull:

hjbggvh sprawdzam teraz czy ten sposób napewno działa bo przydał by mi się exp

hjbggvh nie działa :(

Maja_Cat21 dobra muszę to sprawdzić bo od jakiegoś czasu nie nabija mi exp i jest ciężko miałam poziom 3 ale ktoś mi zgłosił spam i jestem znowu na poziomie 2

Maja_Cat21 um coś chyba nie działa muszę spróbować jeszcze raz

ArtFactory u mnie cos ta metoda nie funkcjonuje pisze kamentarze pod artykulami na forum itd. i nic nie przyznaje, w ogle odielo mi punkty doswiadczenia nie wiadomo dlaczego pomoże ktoś?



AnneAnn Gamehag od jakiegoś czasu chyba nie działa tak jak powinno. Połowa rzeczy nie działa. Pisanie komentarzy tak samo nie działa, nie wiem o co chodzi.

MisiaaaaL Hmm no dobrze to sprawdzam czy nabija w takim razie. Chcialabym miec juz ten 3 lvl zeby móc wyplacic te kamienie dusz

milisia Też mam wrażenie, że od jakiegoś czasu, strona strasznie buguje i nie zlicza właśnie komentary i wielu innych aktywności :/

konna4554 ja tam wgl nie dostaje zadnego expa nwm czemu xD pisze ciagle ale exp sie nie nabija wgl



lukaszz12 sprawdzam tą metode ale jakos nie nabina xp a chce uzbierać 3lvl . ale może ta metoda działa. .

juliuszslowacki Sprawdzam Twą metodę, użytkowniku tej jakże cudownej aplikacji. Dziękuję bardzo za radę, gdyż naprawdę zależy mi na wbiciu poziomu trzeciego. Mam nadzieję, iż wszyscy wiedzą, że trawa jest zielona.

juliuszslowacki Sheep, sheep, sheep, pikmin. próbuje napić exp, lecz nie działa, więc nie rozumiem o co chodzi, ale okej. bardzo chcę 3 poziom ładnie proszę Gamehag daj mi go, owce są bardzo piękne tak jak wszystko

bartkeczek Expa można zdobywać przez wykonywanie zadań.

xMonsterNotFoundx przez zadania chyba najlepiej

neith Serio działa z tym pisaniem? U mnie chyba nie widać specjalnie różnicy. Tak jak piszą poprzednicy, tutaj raz coś działa, raz nie i nie do końca wiadomo dlaczego :(

milusia201 Ta metoda już chyba nie działa (pisanie komentarzy) bo mi nie daje a bardzo dużo komentuję i nie wiem czy to kwesia złych komentarzy czy po prostu już nie działa bo za dużo osób pisało i im się nie opłacało

potyrep_21 ja nie dostaje xpa za pisanie komentarzy pod forum i arkuszami ktos moze wie dlaczego?? brakuje mi malo do 3 pozoimu

AcziYT Ja jestem ciekawy czy za pisanie długich komentarzy da się zbierać kamienie dusz. Chociaż ja raczej próbuję wykonywać zadania, od czasu do czasu także ocenie artykuły ale i tak mam mało kamieni dusz.

G1Beton sprawdzam czy komentowanie da w ogóle jakiegoś expa bo chce w końcu odebrać moje klucze na steam które wylosowałem w skrzynce

Demmer Chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność za niesamowity poradnik do nabijania doświadczenia! Miloszrp0, chcę podziękować Ci z całego serca za poświęcenie czasu i wysiłku na napisanie tak szczegółowego i pomocnego poradnika. Twoja wiedza i doświadczenie są niezwykle cenne dla społeczności, która będzie mogła korzystać z Twoich wskazówek i wskazówek, aby osiągnąć swoje cele w grze.



Twoje starania zasługują na ogromne uznanie, a ja jestem ogromnie zadowolony z faktu, że taka fantastyczna społeczność jak Twoja istnieje, gotowa do dzielenia się wiedzą i wspierania innych graczy. Twój wkład z pewnością sprawi, że doświadczenie gry będzie przyjemniejsze i bardziej satysfakcjonujące dla wielu osób.



Dziękuję Ci raz jeszcze, Miloszrp0, za Twoją hojność i oddanie. Twoje starania naprawdę będą miały znaczący wpływ na innych graczy, a ja jestem niezwykle wdzięczny za to, że podzieliłeś się swoją wiedzą z nami wszystkimi.

zozoleq_ teraz juz sie nie dostaje xp za pisanie wiadomosci? ciekawi mnie to bo potrzebuje troche zdobyc

