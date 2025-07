filip_piaskowski

brookhaven rp

brookhaven rp to gra typu town and city, która w chwili pisania tego tekstu jest o mniej niż tydzień od świętowania pierwszej rocznicy na platformie roblox. ogromna popularność, jaką gra zyskała w tak krótkim czasie, pokazuje, dlaczego roblox stał się tak popularny w 2020 roku. brookhaven oferuje zrelaksowaną grę rpg w stylu second life, skupiającą się na luksusowym życiu i możliwości opuszczenia domu, kiedy tylko zechcesz.



opis gry kładzie nacisk na poszukiwanie graczy o podobnych umysłach do gry, a serwery są ograniczone do stosunkowo małego kręgu towarzyskiego 18 graczy. przypuszczalnie, aby wesprzeć tę sytuację, możesz skonfigurować prywatny serwer brookhaven rp dla 100 robuxów.