Skrzynie - czy warto?

sssnak3

Opłaca się kupić np skrzynie awanturnika? Z tego co widzę nie da się w niej wylosować runy tylko są same dobre gry. Skrzynia kosztuje 950 kd więc to wygląda na niezłą opcje patrząc na to, że za samą grę trzeba byłoby wydać parę tysiecy. Jakie macie zdanie na temat skrzyń? Opłaca się?