walu1

głownie komorniki to gra z dużą ilością graczy jest ich prawie 2000 to nie prawdopodobna liczba na discordzie a na roblox 4000 osób na grupie a tylko 700 osób na wl w tym 20 osaób to developerzy dzial administracjii itp.Sama gra powstała w grudniu 2019r.dokładnie to 31.12.2019 Dotychczas wyszło 5 wersjii pierwsza w 2020 w styczniu 2 druga juz dwa tygodnie potem 3 osiem tygodni potem v4 wyszło w 2020 dokładnie to 70 dni od v1 głównie jest tam dwóch graczy halderów reku oraz o drugim brak danych i bot fk support głownie administracją jest dawciokw11,matikw41,wojas008,zeus i inni