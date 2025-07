Roblox, czyli numer 1 gra dla "kidów'

anetakuminska Roblox to gra z którą się wychowaliśmy, i dorastaliśmy, lecz wiele ludzi myśli że: "Jestem za stary na takie gry", "To już mnie nie kręci" albo... "W tą grę grają tylko kidy". Zaraz wam udowodnie że to już nie jest gra dla dzieci, tylko powszechny sposób na zarabianie pieniędzy.



1. Wielu YT'berów zyskało wielu subskrybentów po tym jak zaczeli grać w tryby Roblox. Przykładami takich YT'berów są: Flamingo, DanTDM (The Diamond Minecart), Tofuu, Denis, Poke itp.



2. Można zarabiać $ wymieniając Robuxy. Ta funkcja jest odblokowana po tym jak ktoś osiągnie sumę 10M R$ ( Proszę poprawcie mnie jeżeli się nie mylę) Wiem... wy myślicie że taka suma jest nie do osiągnięcia; lecz jest sposób na zarabianie takich sum za pomocą tworzenie własnych trybów; zyskanie Robux dzięki Gamepassom oraz handlowaniem na Robloxie akcesoriami.



3. Roblox pobudza zainteresowania jak np. Militaria, Fantasy, Gry Strategiczne itp. Rodzice nie są w stanie tego zobaczyć ponieważ Roblox dla nich to "następna gra komputerowa". Lecz Roblox może pomóc ludziom nieśmiałym, z którymi jest ciężko się dogadać.



:exclamation:CIEKAWOSTKA:exclamation:: Osoba która stworzyła powszechnie znany tryb: "Jailbreak" zapłacił za studia za pomocą wymiany Robux na $.

anetakuminska Jak wam się podoba mój temat? Według mnie jest to bardzo powszechny problem. A co to jest dla was? Gra? czy Praca?

mirtusek1000 bardzo fajne opisanie robloxa

Blizna Fajny Dobry Opis

walu1 polecam sam gram w robloxa nick walu12312234:grinning::grinning::grinning:

tak chcę dobić 200 znaj

anetakuminska Dzięki za pozytywne opinie! :grin:

golonka1 dzięki lecz pisze by zdobywać exp dzięki za twoją pomoc muszę jeszcze coś napisać by dostać więcej exp pozdrawiam serdecznie dziękuję za informację

ziomeczek78910 roblox jest fajny

ziomeczek78910 i nie wiem dlaczego karzdy muwi że jest dla kidów







oli_dominiczak roblox nie jest dla kidow raczej dla kidow jest bral stas nie wiem jak to sie pisze

shikunxd moim zdaniem roblox nie jets dla kidów i jest bardzo fajny

igor_kopanski1 rblx jest spoko

A1n1i1a Fajne ciekawostki :D

szymonerka co to ma być



cytrynek330 opisanie gry good