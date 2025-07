Skiny opłaca sie?

Warsztat hextech jest genialny, nawet jeśli skin który nam wyleci nic nie zmienia to i tak jesteśmy powiedzmy że na plus bo nic nie straciliśmy a zyskaliśmy, masz też szansę na drop skina który chcesz

Według mnie jeśli naprawdę chcesz to to kupuj jednak według mnie nic to nie daje tylko szpan u znajomych a nic poza tym. Pozdrawiam :)

jak chcesz poza tym skiny mają się tobie podobać a nie komuś i według mnie tak opłaca się ,może to za wiele do rozgrywki nie wnosi ale masz z niego statysfakcje równie dobrze możesz otwierac hextech

Można kupować skiny jednak lepiej jest po prostu grać bez nich. Ja robie tak że jak wychodzą specjalne skrzynki do LoLa to je kuppuje bo naprawdę fajnie z nich dropi. To jest MOJE zdanie.

