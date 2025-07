Pomoc z misją Lords Mobile

Doiyuku Czy komuś udało się wykonać zadanie "attack a level 2 monster"? jak tak - jak to zrobić? mam akademię na 7 lvl, odblokowane atakowanie potworów 2 lvl i co dalej? jak go atakuje to nie zalicza mi zadania :/ jednak 300+ kryształów piechotą nie chodzi więc chciałabym wiedzieć jak to zrobić.

Luke448 W sumie nie wiem

Klocuch2137 niby 300+ KD ale to zadanie zajeło ok. 10-15 godzin

Doiyuku Klocuch2137 ale co dokładnie trzeba zrobić żeby je zaliczyło? bo mam akademie na 9, odblokowne atakowanie potworów 2 lvl, zamek na 10, około 3tyś jednostek, 7 bohaterów i nadal nic :/ napisane było tylko aby go zaatakować. A jak go atakuje to nie dostałam za to KD. (btw to wszystko mi zajęło 6 godzin więc zależy od tego kto ile gra xD)

MiloszekJestPros ja to robiłem tydzień ale to od czasu nie zależy. są różne potwory na mapie królestwa mają też różne poziomy, obok nazwy potwora musisz mieć 2 to oznacza że to potwór poziomu 2

Doiyuku wiem, mam te śmieszne yeti na 2 poziomie i te smoki jakby. atakowałam już oba i nadal nic :/