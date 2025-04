W margonem jest niewielu dobrych sprzedawców z miksurami, jedną z najsłynniejszych jest Tunia Furoptius w Kwiecistym Przejściu, żeby kupować u niej trzeba wbić 70lvl. Początkowi gracze powinni kupować mikstury u Kastora w Domie Kastora w Dolinie Yss. Jest to najlepszy sprzedawca na początkowe lvl'e. Mając 20lvl możemy expiąć zdobywać bardzo fajne mikstury leczące z mrówek z Leśnego Brodu. Expiąc na jeleniach możemy zdobyć poroże jelenia "unikat" możemy wymienić je u Torina w jego domu w przedmieściach Karka-han. Dostęp można uzusykać wykonując serie zadań. Dostęp do sklepu uławtiwa grę,w sklepie można kupić mikstury leczące 2,2kx12 szt.. W ostatnim czasie został dodany quest z pojewieniem sie zielarki w Leśnej Przełęczy. Jeżeli mamy możliwość dostania się do Tuzmer to możemy zdobyć mikstury leczące których można używać do 120lvl. W prawym dolnym rogu mapki po przejściu przez Wartownię dotrzemy do Uzdrowiciela Toramidamusa. Jak wspomniałem wcześniej mikstur od tego NPC można używać do 120lvl, więc mniejsze lvl mogą kupować od niego najlepsze mikstury 3k x 9 szt. i sprzedwać drożej. Mikstury naprawde szybko sie sprzedają.



Podsumowując, najlepszy wybór mikstur do 20lvl to Kastor, do 30lvl mikstury z mrówek, do 40lvl Zielarka, do 55lvl sklep Torina, do 70lvl sklep u Uzdrowiciela, po 70lvl mikstury kupujemy u Tunii.



Mało osób wie ale jest NPC, u którego można kupić lepsze mikstury niż u Tunii, jest nim Vascus znajdujący się w Thuzal , jednak mikstur od niego mozemy używać mając dopiero 125lvl.Miktury zapukione u niego są lepsze i bardziej się opłacają, a co najlepsze dla osób zarabiających na expieniu jedno miejsce zajmuje 45 sztuk tej miktury. Najbardziej opłacalne są mikstury 6k x 15 szt.

Myślę , że pomogłem kilku graczom Margonem. Życzę miłej gry i dużo cennych lootów!