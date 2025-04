Hill Climb Racing

Nowy?!

Nowy Hill Climb Racing?! No właśnie czy to może być prawda? Każdy pewnie zna grę Hill Climb Racing, i chyba każdy zna tysiące podróbek tej gry (np. Hill Climb Racing HD, Bean Hill Climb Racing, Ofrroad Racing: Hill Climb, Hill Racing: Wyścig górski, Up Hill Rabing: Car Climb itp.) Ciężko więc uwieżyć, jeśli ktoś powie "Nowe Hill Climb Racin" bo wtedy na myśl przychodzą nam tylko i wyłącznie podróbki tej gry. A jednak Fingersoft wydało Hill Climb Racing 2 ! Dla wielu Hill Climb Racing straciło urok ponieważ gdy zaczynaliśmy grać ktoś przychodził i miał od razu posiadał wszystkie auta, mapy bo pobrał wersje zhackowaną których jest mnóstwo w internecie. W drugiej części tej gry nie ma tak łatwo nie wystarczy zhakować monety (chociaż to znacznie ułatwia grę) ponieważ auta odblowywuję się za Level. Jedna rzecz jednak jest bardzo dużą zmianą są to wyścigi niema już starego nudnego jeżdżenia samemu w nieskończoność teraz ta gra jest po prostu trochę weselsza. Jest też jedno które odróżnia starą wersje od nowej otóż to tryb "play with friends". W Hill Climb Racing 2 możemy grać z przyjaciółmi co jest po prostu fajne ;) Ostatecznie grę oceniłbym na 8,5/10 ponieważ to następna gra, która jest bardzo wciągającą jak i miłą grą. Także więc POLECAM ją każdemu kto lubił pograć w Hill Climb Racing lub chce sobie po prostu zagrać w coś fajnego.

Pozdrawiam jakże Serdzecznie ;)

Maxejt - Pisarz dwudziestego drugiego wieku czyli pisarz internetowy na Gamehag'u :D

