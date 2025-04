kuba132

Jeśli grasz na supportcie a kiedys ci się zdarzy to pamietaj: Nie farm nigdy minionow chyba że masz relikwiowa tarczę to tylko wtedy jak jest zaladowana Za wszelką cenę nawet śmierci chronic masz swojego Adc on powinien mieć lepsze staty i dlatego jak zginie przeciwnicy dostaną więcej monet niż za cb Staraj się nie brać zabojstw adc on napewno lepiej spozytkuje te pieniądze za zabójstwa Zawsze musisz mieć większy przelicznik ataków na AP ability power moc umiejętności