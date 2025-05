FNaF w skrócie

Witajcie na wstępie chciałam poinformować że na napisanie artykułu poświeciłam dużo swojego czasu i każde informacje zawarte w nim są wiedzą z gier a nie skopiowane z fandomu lub innych fnaf'owych stron. Pozdrawiam i miłego czytania :P Mam nadzieję że nie ma żadnych błędów ortograficznych przepraszam jeżeli są ale jestem dyslektykiem mam nadzieję że zrozumiecie.

Enjoy :D

FNAF1Jesteśmy stróżem nocnym jak już wiemy w opuszczonej pizzeri w której nawiedzają nas roboty 5 zabitych dzieci przez Williama Aftona.Sama gra w sobie nie ma za dużo do fabuły gry ale jak najbardziej jest kanoniczna.FNAF2Tutaj jest trochę pokręcona historia gdyż sytuacje z tej części dzieją się przed pierwszą częścią gry. Nawiedzają nas Toy'e i Withered'y czyli doszczętnie zniszczone animatroniki. Jest tam też Marionetka czyli córka Henrego ( właściciela pizzerii ) zabita przez Williama.FNAF3Jesteśmy stróżem nocnym w domu strachów a animatroniki są phantomami oprócz jednego wyróżniającego sie SpringTrapa czyli Williama Aftona.Podpalamy pizzerie z zamysłem że zabójca dzieci spłonie lecz jak dowiadujemy się w późniejszych częściach gry, on przeżył. Z resztą cytaty "I allways come back" nigdy się nie mylą c:FNAF4Jest to prequel tego co wydarzyło się we Freddy's Family Dinner, pokazuje nam ugryzienie w 1983r. i śmierć syna Williama. Jesteśmy ugryzionym dzieckiem i przeżywamy jego koszmary i wyobrażenia robotów z pizzerii których się tak bał.FNAF5 ( Sister Location )Jest to na pewno jedna z bardziej wyczekiwanych i najlepszych gier z serii. Różni się bardzo od reszty gier chociażby grafiką, efektami dźwiękowymi i dodatkowo dodanym głosem do animatronów. Gra jest fabularna mimo to wracając do starych gier mamy 5 nocy i Custom Night's w których po przejściu są cutscenki. Dodam też że dzieję się to chwile po zabójstwach we Freddy's.FNAF6 ( FFPS )Według mnie jest to już ostatnia część gry, zrobiona po to żeby wytłumaczyć resztę fabuły. Jest to sequel tego co wydarzyło się po wszystkich morderstwach. Jak wiadomo Afton przeżył pożar i wraz z Lefty'm ( Mationetką ), Molten Freddy'm ( resztką Ennarda bez Baby ) i ScrapBaby zmierzają do pułapki Michaela i Henrego. Wszyscy zostają spaleni ale czy na pewno wszyscy?Tak wiem jeszcze jest UCN ale jakoś strasznej fabuł‚y tam nie ma a same cutscenki to anime oprócz oddalającego się Golden Freddy'iego.Reszty gier nie będe rozpisywać na czynniki pierwsze gdyż wydaje mi się że nie ma to większego sensu. Ale spokojnie jak wiemy już z Help Wanted i trailerów Security Breach He always come back tak jak Five nights at Freddy's.Pozdrawiam i przepraszam jak są jakieś błędy prosze o poprawienie w komentarzu :D